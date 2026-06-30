広島は30日、球団公式ホームページで7月1日から球団公式X（@Carpofficial_pr）を開設すると発表した。Xでは、イベント情報や新商品などのグッズ情報、また選手やチームの最新情報などたくさんの情報を発信していくとのことだ。Xの開設に先立って、午前10時にはテスト投稿を行い、「待ってました！」、「ありがとうございます」、「開設おめでとうございます」といったコメントが届いている。