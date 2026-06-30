高松空港の新しい社長に、平瀬豪宏氏が就任しました。 【写真を見る】高松空港の新社長に平瀬豪宏氏が就任「四国・瀬戸内の未来を支える玄関口としてさらに」【香川】 平瀬氏は神奈川県出身の59歳です。1990年に三菱地所に入社し、上海の関連会社の勤務などを経て、きのう（29日）の取締役会で高松空港の社長に就任しました。記者会見には小幡前社長と揃って出席し、「安全安心な空港」を掲げ、抱負を述べました。 （高松空港