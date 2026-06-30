老舗百貨店を舞台に、武装強盗団とたった一人の「新人警備員」が激突する話題のサスペンス・アクション漫画『デパーデッド』。 なぜ百貨店は「地獄」と化したのか？ 血で血を洗う壮絶な抗争のあらすじと見どころをご紹介します！ 老舗百貨店で起きた「地獄のデパート抗争事件」とは？ 物語の舞台となるのは、日文百貨店。 事件から3日後、重傷を負った先輩警備員が病室で書き残した「警備日報」という形で