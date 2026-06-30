牛乳をなんとなく避けている、あるいは体に悪いと聞いて控えるようになった――そう感じている人は少なくないだろう。この説がどこから広まったのか、その経緯を振り返ってみる。牛乳は栄養価の高い食品だ牛乳には、たんぱく質や脂質、カルシウム、ビタミンなど、さまざまな栄養素が豊富に含まれている。栄養学的に見れば、非常にバランスの取れた優れた食品だと言える。しかし、その一方で「牛乳は体に悪い」という説が、これまで