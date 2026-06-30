牛乳をなんとなく避けている、あるいは体に悪いと聞いて控えるようになった――そう感じている人は少なくないだろう。この説がどこから広まったのか、その経緯を振り返ってみる。

牛乳は栄養価の高い食品だ

牛乳には、たんぱく質や脂質、カルシウム、ビタミンなど、

さまざまな栄養素が豊富に含まれている。

栄養学的に見れば、非常にバランスの取れた優れた食品だと言える。

しかし、その一方で「牛乳は体に悪い」という説が、

これまでに何度か日本中で大きく話題になったことがある。

栄養価の高さが知られているにもかかわらず、

なぜこのような説が広まったのか、その背景を見ていく。

2005年のベストセラー本がきっかけだった



「牛乳はすばらしい食べものですよ」と私は強く啓発したいのですが、残念なことに「牛乳は体に悪い」という説の嵐が時々日本中に吹き荒れます。

なぜ牛乳は体に悪いと言われるのか、その理由を考察してみます。

まず、2005年に米国在住の日本人医師が、牛乳は体に有害だと書いた本がベストセラーになったせいだと思います。

本の内容があまりに非科学的だったので、この本の著者に対し、日本の乳業団体などからその科学的根拠を求める公開質問状が出されました。

しかし、その医師からの回答書には明確な根拠は示されていなかったようです。この本は続編を合わせると200万部を超える大ベストセラーになり、その内容はテレビなどでもよく取り上げられました。

そのせいか、この本が出版された2005年以降に、日本人の中に「牛乳は体に悪い」と信じ込む人が増えた気がします。 牛乳は非常に栄養に富んでいます。たんぱく質、脂質、カルシウム、ビタミンなどを大量に含んでいるのです。「牛乳はすばらしい食べものですよ」と私は強く啓発したいのですが、残念なことに「牛乳は体に悪い」という説の嵐が時々日本中に吹き荒れます。なぜ牛乳は体に悪いと言われるのか、その理由を考察してみます。まず、2005年に米国在住の日本人医師が、牛乳は体に有害だと書いた本がベストセラーになったせいだと思います。本の内容があまりに非科学的だったので、この本の著者に対し、日本の乳業団体などからその科学的根拠を求める公開質問状が出されました。しかし、その医師からの回答書には明確な根拠は示されていなかったようです。この本は続編を合わせると200万部を超える大ベストセラーになり、その内容はテレビなどでもよく取り上げられました。そのせいか、この本が出版された2005年以降に、日本人の中に「牛乳は体に悪い」と信じ込む人が増えた気がします。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

この説が広まった大きなきっかけは、2005年に出版された一冊の本だったとされている。

米国在住の日本人医師が、牛乳が体に有害であると主張する内容の本を出し、

それがベストセラーとなったことが発端だという。

本の主張があまりに科学的根拠に乏しいものだったため、

日本の乳業団体などから、著者に対して科学的根拠を求める公開質問状が出された。

しかし、その医師からの回答には、明確な科学的根拠は示されていなかったとされる。

それにもかかわらず、この本は続編も合わせて200万部を超える大ベストセラーとなり、

テレビなどのメディアでも繰り返し取り上げられた。

こうした経緯を通じて、2005年以降、「牛乳は体に悪い」と信じる人が増えていったと考えられている。

話題性と科学的根拠は、別のものとして見る

ベストセラーになった本や、メディアで頻繁に取り上げられた情報は、

それだけで信頼性が高いように感じられてしまうことがある。

しかし、売れた本の数や話題になった回数と、

その内容が科学的に正しいかどうかは、まったく別の問題だ。

今回のケースでは、科学的根拠を求められても明確な回答が示されなかったという経緯がありながら、

本の影響力だけが先行して広まっていったことがうかがえる。

食や健康に関する情報に触れるときは、

その内容がどれだけ広く知られているかではなく、

科学的な根拠がどの程度示されているかに目を向けることが大切だ。

今日から試すなら、話題になっている健康情報を見たとき、その根拠がどこにあるのかを一度確認してみることだけでいい。