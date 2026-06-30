記事ポイントジェリーテクスチャーで毛穴とくすみをカバースクワラン・ヒアルロン酸Na・酒粕エキス配合でつや肌持続2026年8月20日発売の数量限定アイテム ハーバー研究所が、ジェリー状の化粧下地「ジェリーセラムベース」を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。みずみずしいテクスチャーで毛穴とくすみをカバーし、透明感のあるワントーン明るい肌に整えます。通信販売（オンラインショップ）と全国のショップハー