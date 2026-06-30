ぷるんとなじんで毛穴とくすみをカバー！ HABA「ジェリーセラムベース」

記事ポイント ジェリーテクスチャーで毛穴とくすみをカバースクワラン・ヒアルロン酸Na・酒粕エキス配合でつや肌持続2026年8月20日発売の数量限定アイテム ジェリーテクスチャーで毛穴とくすみをカバースクワラン・ヒアルロン酸Na・酒粕エキス配合でつや肌持続2026年8月20日発売の数量限定アイテム

ハーバー研究所が、ジェリー状の化粧下地「ジェリーセラムベース」を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。

みずみずしいテクスチャーで毛穴とくすみをカバーし、透明感のあるワントーン明るい肌に整えます。

通信販売（オンラインショップ）と全国のショップハーバーで購入できます。

HABA「ジェリーセラムベース」

商品名：ジェリーセラムベース容量：12g価格：2,860円（税込）容器：伸縮ネット付ジャー容器・専用パフ付発売日：2026年8月20日（木）販売場所：通信販売（オンラインショップ）・全国ショップハーバー数量：数量限定（なくなり次第終了）

「ジェリーセラムベース」は、ハーバー研究所のスキンケアブランドHABAから登場する化粧下地です。

HABAは1983年の創業以来「無添加主義®」を掲げ、防腐剤・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油など102種類の旧表示指定成分を使わない処方を守り続けています。

ジェリーという名前のとおり、ぷるんとした独特のテクスチャーが特徴です。

肌にスーッとなじんでムラなく密着し、毛穴の目立ちにくいなめらかな肌に整えます。

着色にはミネラルカラー（無機顔料）を使用しており、HABAのスキンケア思想を下地にも反映した処方になっています。

ぷるんとしたジェリーテクスチャーの使い心地

「ジェリーセラムベース」の最大の特徴は、ジェリー状のみずみずしいテクスチャーです。

指先でとるとぷるんとした弾力があり、肌の上でスーッと広がります。

付属のパフを使って肌へなじませると、素手では出せないムラのない密着感が得られます。

手を汚さず素早く仕上げられるのも、朝のメイク時間を短縮したい場面でうれしい点が特徴です。

使い方はシンプルで、容器のメッシュ面にパフを軽く押し当てて適量を取り、頬の広い面からトントンとたたき込むようになじませます。

その後、ファンデーションを重ねれば完成です。

毛穴・くすみのカバーと保湿成分

「ジェリーセラムベース」は、毛穴とくすみの2つをカバーし、透明感のあるワントーン明るい仕上がりをつくります。

保湿成分としてスクワラン、ヒアルロン酸Na、酒粕エキスを配合しています。

スクワランは肌なじみのよいオイル成分で、ヒアルロン酸Naは水分を引き寄せてしっとり感を持続させます。

酒粕エキスはつや感に寄与し、3つの成分が合わさることで乾燥による崩れを防ぎます。

下地としての機能を果たしながら、つけている間もしっとりとしたつや肌が続くのが、このアイテムならではの仕様です。

数量限定品のため、在庫がなくなり次第販売終了となります。

発売は2026年8月20日（木）で、通信販売のオンラインショップは11:00頃から購入できます。

使用後はフタをしっかり閉めることでみずみずしい使用感を保てます。

ジェリー状のぷるんとしたテクスチャーが肌にとけ込み、毛穴もくすみも一気にカバーするひと塗りを体験できます。

保湿成分による乾燥知らずのつや肌が、メイクアップ後も1日中続きます。

HABA「ジェリーセラムベース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ジェリーセラムベース」はどこで購入できますか？

A. 通信販売（オンラインショップ）と全国のショップハーバーで購入できます。

オンラインショップでは発売日の2026年8月20日（木）11:00頃から購入可能です。

数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

Q. 「ジェリーセラムベース」にはどのような保湿成分が配合されていますか？

A. スクワラン、ヒアルロン酸Na、酒粕エキスの3種類の保湿成分を配合しています。

これらの成分が乾燥による崩れを防ぎ、しっとりとしたつや肌を長時間キープできます。

Q. 使用方法を教えます。

A. 付属パフを容器のメッシュ面に軽く押し当てて適量を取り、頬の広い面からトントンとたたき込むようになじませます。

その後、ファンデーションを重ねる使い方がおすすめです。

使用後はフタをしっかり閉めることが大切です。

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