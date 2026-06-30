アーティストのGACKTが自身が主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜後9：00）の主題歌を担当することが決定した。【写真】『ブラックトリック』主要キャスト陣の役ビジュアル主題歌は本作で主演を務めるGACKTの新曲『STAND ALONE』に決定した。GACKTがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは本作が初となる。『STAND ALONE』はGACKT自身により制作された楽