GACKT、自身主演のフジ月9ドラマの主題歌を担当 新曲「STAND ALONE」が物語彩る
アーティストのGACKTが自身が主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜 後9：00）の主題歌を担当することが決定した。
【写真】『ブラックトリック』主要キャスト陣の役ビジュアル
主題歌は本作で主演を務めるGACKTの新曲『STAND ALONE』に決定した。GACKTがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは本作が初となる。『STAND ALONE』はGACKT自身により制作された楽曲で、圧倒的な世界観と、次々と押し寄せる展開構成に、一瞬たりとも耳が離せない壮大な作品となっている。
今回は楽曲のサビ部分のみが解禁となるが、気になる「STAND ALONE」のフル音源は、7月14日から開幕する『GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY-』にて解禁となる。
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
【写真】『ブラックトリック』主要キャスト陣の役ビジュアル
主題歌は本作で主演を務めるGACKTの新曲『STAND ALONE』に決定した。GACKTがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは本作が初となる。『STAND ALONE』はGACKT自身により制作された楽曲で、圧倒的な世界観と、次々と押し寄せる展開構成に、一瞬たりとも耳が離せない壮大な作品となっている。
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。