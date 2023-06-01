北中米ワールドカップサッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦した。前半29分、佐野海舟がドリブルからミドルシュートを炸裂させて先制。前半をリードで終えた。王国との大一番。佐野のパフォーマンスに海外ファンも衝撃を受けていた。衝撃の一撃だった。中盤でインターセプトした佐野。そのままスルスルとドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手