スマートアシスト強化とLED装備標準化で安全性向上ダイハツは2026年6月4日、軽商用車「ハイゼット カーゴ」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、同日に仕様変更を受けた「アトレー」と同様に、予防安全機能「スマートアシスト」の性能向上が図られています。【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ新型「小さな“スライドドアバン”」です！ 画像を見る！（30枚以上）軽商用車は配送やサービス業などで長時間使