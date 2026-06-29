●きょう29日(月)は安定した晴天。風も穏やかで洗濯日和に●日中は内陸や山間部を中心に「真夏日」が続出●あさって7月1日(水)から再び天気は下り坂へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内付近は昨夜から今朝にかけて概ね晴れています。一方、日本列島の太平洋側には、梅雨前線による帯状の雲が大きく広がっています。 きょう29日(月)は梅雨前線が南西諸島付近に停滞する予想です。県内は前線の北側の高気圧に覆われて、この先も安