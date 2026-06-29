ハイアット セントリック 金沢は、「桃とブルーベリーのサマーアフタヌーンティー」を7月1日から8月31日まで提供する。スイーツは、シロップとレモンでマリネした桃を乗せたロールケーキ、パープル色のパルフェをサンドしたクッキーサンド、桃のアールグレイマリネを使ったヨーグルトボウル、白ワインでコンポートした桃とラズベリーソースを合わせたピーチメルバなどを用意する。セイボリーは、桃のソースと鴨のパストラミを添え