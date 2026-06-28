カーボベルデ選手 アルゼンチン戦へ「相手はメッシ。僕にとっては夢が叶った」【サッカーW杯】



決勝トーナメント進出を決めたカーボベルデ PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、初出場のカーボベルデ代表がノックアウトステージ進出で注目を集めている。

【決勝トーナメント】全試合日程・対戦カード｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

6月26日（日本時間27日）にアメリカのヒューストンで行われたH組最終戦でサウジアラビア代表と0-0で引き分け、勝ち点3で2位以内に入り、グループステージ突破を決めた。

H組を2位で突破したカーボベルデは、ノックアウトステージ1回戦のラウンド32でJ組首位突破が決まっているアルゼンチンと対戦することになった。

子どもの頃からアルゼンチンの試合をテレビで見てきたというデロイ・ドゥアルテは、「僕にとっては夢が叶った。相手はメッシをはじめ素晴らしい選手がいる。特別な瞬間で特別な試合になる」と言う。

まずはW杯出場を目指し、その次はグループステージ突破を目指した。チームとして目標を1つずつクリアしてきたとして、背番号14のMFはアルゼンチン戦へ向けて、こう言った。

「僕らはまた一つ歴史を作るチャンスを得た。ボールは丸い。スペイン、ウルグアイと引き分けてきたんだ。チャンスはあると思う。僕らは全力を尽くすだけだ」

ノックアウトステージ1回戦のカーボベルデとアルゼンチンの対戦は7月3日（日本時間4日）、マイアミで行われる。

なお、H組を1位で突破したスペインは7月2日（同3日）にJ組2位とロサンゼルスで対戦する。



（KK）

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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