乃木坂46が、7月22日(水)にリリースする42ndシングル「是非に及ばず」のミュージックビデオを公開した。「是非に及ばず」はCDリリースに先駆けて6月13日(土)に先行配信された楽曲で、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務める。MVは楽曲の持つ”パンク”な世界観を表現した乃木坂46にとっても意欲的なMVとなった。レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放しているシーン、そしてラス