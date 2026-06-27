農園で9頭身の美女たちがスイカを収穫している。金髪、黒髪、ブラウンヘアと様々だが、みな端正な顔立ちをしている──「ヨーロッパ最後の独裁者」とも呼ばれるベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領（71）を取り巻く"美女軍団"が、海外メディアの注目を集めている。【写真を見る】ベラルーシ大統領（71）と“ミスコン美女軍団”がスイカを収穫する様子英紙「デイリー・メール」は、ミスコン出身の若い女性たちが政