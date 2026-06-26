日本最大の真珠の産地愛媛県の漁業組合などが開く真珠の展示販売会が金沢市内で始まりました。このパールフェスタは、国内トップの真珠の生産量を誇る愛媛県の漁業組合などが毎年開いているもので、石川県内での開催は今回で50回目になります。会場では愛媛県産のアコヤ真珠をはじめとした国内外のアクセサリー約3000点が並び、市場価格の3割から4割引きで販売されています。 ■2026JFえひめ真珠大使・ミズ・オン