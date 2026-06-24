5月、磐田市の放課後デイサービスを利用していた6歳の男の子が川に溺れて亡くなったことをうけ静岡県と磐田市は24日、施設の安全管理について調べるため監査に入りました。5月26日、磐田市の放課後デイサービスを利用していた6歳の男の子が公園で遊んでいる際に行方不明になりその後、近くの川で見つかりましたが病院で死亡が確認されました。これを受け静岡県と磐田市は24日、男の子が利用していた施設の監査に入りま