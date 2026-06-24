【サン エックス パラダイス】 8月1日 開業予定

サンエックスは、富士急行が運営する富士急ハイランド内に、サンエックスキャラクターの世界観を常設で楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」を8月1日に開業する。

サンエックス パラダイス」では、クッキーやクリームいっぱいのスイーツ船に乗り、リラックマと船旅気分を楽しめる振り子型の屋外アトラクション「リラックマのまくまくスイーツバイキング」と、すみっコぐらしのバルーン・カップケーキに乗って一緒に空中散歩を楽しめる空中回転型の屋外アトラクション「すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ」の2機種が登場。

また、「サンエックス パラダイス」の衣装を着た「リラックマ」や「とかげ」に会える屋内フォトスタジオや、気軽に楽しめるアーケードゲーム、このエリアだけのオリジナルグッズやオリジナルメニューが楽しめるショップとレストランも登場する。

屋内アトラクションについても今秋以降の開業を予定。詳細は決まり次第お知らせするとしている。

□「サンエックス パラダイス」特設サイト

「リラックマのまくまくスイーツバイキング」：クッキーやクリームいっぱいのスイーツ船に乗り、リラックマと船旅気分を楽しめる振り子型の屋外アトラクション

「すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ」：すみっコぐらしのバルーン・カップケーキに乗って一緒に空中散歩を楽しめる空中回転型の屋外アトラクション

グリーティングフォトスタジオ「MEMORY STUDIO」：「サンエックス パラダイス」の衣装を着た「リラックマ」や「とかげ」に会い、ここでしか体験できない特別なグリーティングと記念撮影を楽しめる

ショップ「Clover Palace Shop」：サンエックスユニバースのキャラクターたちのカチューシャをはじめ、ぬいぐるみやキーホルダー、ステーショナリーなど、サンエックス パラダイス限定グッズが150種類以上取り揃えられる

キャラクターたちのカチューシャ

レストラン「San-x Paradise Cafe & Diner」：アメリカンダイナーを思わせるポップな店内で、サンエックスキャラクターのフードが楽しめる。「リラックマのまくまくカレー」や「しろくまのホワイトシチュー」、「にゃんにゃんにゃんこのストロベリーパフェ」など、見た目も楽しいメニューが揃う

ドリンクにはランダムチャーム付き

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.