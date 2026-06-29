愛ダービー・ベンヴェヌートチェッリーニとR.ムーア騎手 (C)Morgan Treacy／INPHO競馬のおはなし

アイルランドのG1・愛ダービー エイダン・オブライエンのワンツースリー

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 6月28日の愛ダービーでベンヴェヌートチェッリーニが優勝した
  • ダービーでノンランナー扱いとなった前走の雪辱を果たしG1制覇
  • オブライエン師は4連覇・愛ダービー通算18勝目の偉業を達成した
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