ファントムシータが、Adoの日産スタジアム公演＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao＞にてオープニングアクトを務めることを発表した。彼女たちがAdoのライブのオープニングアクトを務めるのは、＜Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』＞、＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞に続いて3度目となる。なおファントムシータは、明日に2nd CDシングル『ホラークイーン』を発売する。さらに、2026年夏開催の＜Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむb