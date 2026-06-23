◾️2nd CDシングル「ホラークイーン」

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://phantom-siita.lnk.to/horror-queenPR

特設サイト：https://www.universal-music.co.jp/phantomsiita/horror-queen/

初回限定：Blu-ray盤

初回限定：Photobook盤

メンバー実写アクリルスタンド盤

通常盤

○初回限定: Blu-ray盤 [CD+Blu-ray]

価格：\2,200（税込）

品番：TYCT-39329

・トールサイズデジパック仕様

・CD

・ブックレット（3つ折り6P)

・Blu-ray

Blu-ray収録内容：

・「ホラークイーン」Special Stage Performance Movie

・「ホラークイーン」Music Video Behind the Scenes (Extended Version)

・「もーいーかい？」Special Stage Performance Movie

・「もーいーかい？」Music Video Behind the Scenes (Extended Version)

○初回限定：Photobook盤 [CD+Photobook]

価格：\2,200（税込）

品番：TYCT-39330

・三方背ケース

・CD

・Photobook (24P)

○通常盤・初回プレス

価格：\1,500（税込）

品番：TYCT-39343（初回プレス以降：TYCT-30165）

・CD

・ブックレット（3つ折り6P）

○完全数量限定：メンバー実写アクリルスタンド盤（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）[CD＋GOODS]

価格：\4,400（税込）

品番：PDCV-5090

・トールサイズデジパック仕様

・3方背ケース

・CD

・ブックレット（3つ折り6P）

・GOODS（メンバー実写アクリルスタンド）

▼全形態共通初回プレス封入特典

・魔除けトレーディングカード1枚

※形態別で異なる魔除けトレーディングカード4種（全4形態で合計16種）のうち1枚をランダム封入

・シリアルナンバー入り応募抽選券

〈応募抽選特典内容〉

A賞：ファントムシータ Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」東京公演リハーサル見学ご招待（99名様）

B賞：メンバー直筆サイン入り「ホラークイーン」告知ポスター（99名様）

▼収録曲

初回限定：Blu-ray盤 / 初回限定：Photobook盤 / 通常盤

1.ホラークイーン

2.もーいーかい？

3.ホラークイーン Instrumental

4.もーいーかい？ Instrumental

完全数量限定:メンバー実写アクリルスタンド盤（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）

1.ホラークイーン

2.もーいーかい？

3.ホラークイーン Instrumental

4.もーいーかい？ Instrumental

5.輪廻る

▼CDショップ別購入者特典

UNIVERSAL MUSIC STORE

・各形態単品：フォトカード（メンバーソロ絵柄4種ランダム1枚）

・初回限定盤＋通常盤３形態セット：上記フォトカード＋A4クリアポスター

・UNIVERSAL MUSIC STORE盤：上記フォトカード＋商品封入シリアルナンバー入り応募券チラシをさらにもう1枚

Amazon

・各形態単品：メガジャケ

・初回限定盤＋通常盤3形態セット：L版ブロマイド 5枚セット（ソロ＋全員）

楽天ブックス：A4クリアファイル

タワーレコード：ステッカー（絵柄A）

HMV：ステッカー（絵柄B）

その他CDショップ：B2告知ポスター

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

▼先行配信「ホラークイーン」

https://phantom-siita.lnk.to/horror-queenPR

▼リリースイベント ※終了公演は省略

6/27（土）大阪府 セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM

6/28（日）千葉県 セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク

※天候や今後のスケジュール等により、各地のイベント日程・内容が変更や延期または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本イベントに関して、施設へのお問い合わせはご遠慮ください。