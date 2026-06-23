ファントムシータ、Adoの日産スタジアム公演＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞にオープニングアクトとして出演決定
ファントムシータが、Adoの日産スタジアム公演＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao＞にてオープニングアクトを務めることを発表した。
彼女たちがAdoのライブのオープニングアクトを務めるのは、＜Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』＞、＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞に続いて3度目となる。
なおファントムシータは、明日に2nd CDシングル『ホラークイーン』を発売する。さらに、2026年夏開催の＜Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」＞の開催も控えているが、チケットは全公演即完売となった。
◾️＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞
2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム
2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム
OPEN / START 16:00 / 18:00
▼オープニングアクト：ファントムシータ出演時間
両日ともに17:15〜17:45
※出演時間はあくまで予定となります。当日の進行状況により前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
▼チケット発売中
※受付券種はプレイガイドごとに異なります。詳細は各プレイガイドの受付ページをご確認ください。
・7/4（土）公演
ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/
・7/5（日）公演
ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/
e+：https://eplus.jp/ado/
ボードウォーク：https://ticket.tickebo.jp/sn/ado_live_2026_tb01
・インバウンド受付
AXS Tickets：https://eventjp.axs.com/ado
Trip.com：
https://www.trip.com/t/6XaHTlBvtU2（JP）
https://www.trip.com/t/d066FKUvtU2（EN）
問い合わせ先：ディスクガレージ（https://info.diskgarage.com/）
◾️2nd CDシングル「ホラークイーン」
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://phantom-siita.lnk.to/horror-queenPR
特設サイト：https://www.universal-music.co.jp/phantomsiita/horror-queen/
○初回限定: Blu-ray盤 [CD+Blu-ray]
価格：\2,200（税込）
品番：TYCT-39329
・トールサイズデジパック仕様
・CD
・ブックレット（3つ折り6P)
・Blu-ray
Blu-ray収録内容：
・「ホラークイーン」Special Stage Performance Movie
・「ホラークイーン」Music Video Behind the Scenes (Extended Version)
・「もーいーかい？」Special Stage Performance Movie
・「もーいーかい？」Music Video Behind the Scenes (Extended Version)
○初回限定：Photobook盤 [CD+Photobook]
価格：\2,200（税込）
品番：TYCT-39330
・三方背ケース
・CD
・Photobook (24P)
○通常盤・初回プレス
価格：\1,500（税込）
品番：TYCT-39343（初回プレス以降：TYCT-30165）
・CD
・ブックレット（3つ折り6P）
○完全数量限定：メンバー実写アクリルスタンド盤（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）[CD＋GOODS]
価格：\4,400（税込）
品番：PDCV-5090
・トールサイズデジパック仕様
・3方背ケース
・CD
・ブックレット（3つ折り6P）
・GOODS（メンバー実写アクリルスタンド）
▼全形態共通初回プレス封入特典
・魔除けトレーディングカード1枚
※形態別で異なる魔除けトレーディングカード4種（全4形態で合計16種）のうち1枚をランダム封入
・シリアルナンバー入り応募抽選券
〈応募抽選特典内容〉
A賞：ファントムシータ Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」東京公演リハーサル見学ご招待（99名様）
B賞：メンバー直筆サイン入り「ホラークイーン」告知ポスター（99名様）
▼収録曲
初回限定：Blu-ray盤 / 初回限定：Photobook盤 / 通常盤
1.ホラークイーン
2.もーいーかい？
3.ホラークイーン Instrumental
4.もーいーかい？ Instrumental
完全数量限定:メンバー実写アクリルスタンド盤（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）
1.ホラークイーン
2.もーいーかい？
3.ホラークイーン Instrumental
4.もーいーかい？ Instrumental
5.輪廻る
▼CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE
・各形態単品：フォトカード（メンバーソロ絵柄4種ランダム1枚）
・初回限定盤＋通常盤３形態セット：上記フォトカード＋A4クリアポスター
・UNIVERSAL MUSIC STORE盤：上記フォトカード＋商品封入シリアルナンバー入り応募券チラシをさらにもう1枚
Amazon
・各形態単品：メガジャケ
・初回限定盤＋通常盤3形態セット：L版ブロマイド 5枚セット（ソロ＋全員）
楽天ブックス：A4クリアファイル
タワーレコード：ステッカー（絵柄A）
HMV：ステッカー（絵柄B）
その他CDショップ：B2告知ポスター
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
▼先行配信「ホラークイーン」
https://phantom-siita.lnk.to/horror-queenPR
▼リリースイベント ※終了公演は省略
6/27（土）大阪府 セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM
6/28（日）千葉県 セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク
※天候や今後のスケジュール等により、各地のイベント日程・内容が変更や延期または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本イベントに関して、施設へのお問い合わせはご遠慮ください。
◾️＜ファントムシータ Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」＞
2026年7月11日（土） 福岡・Zepp Fukuoka OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月19日（日） 札幌・Zepp Sapporo OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月25日（土） 大阪・Zepp Osaka Bayside OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月26日（日） 愛知・Zepp Nagoya OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月1日（土） 東京・Zepp Haneda (TOKYO) OPEN 16:30 / START 17:30
＜追加公演＞
2026年8月13日（木） 神奈川・KT Zepp Yokohama OPEN 17:30 / START 18:30
企画／制作：クラウドナイン／LIFE
関連リンク
◆ファントムシータ オフィシャルX
◆ファントムシータ オフィシャルInstagram
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◆ファントムシータ オフィシャルTikTok