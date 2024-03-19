フジテレビ系「めざまし８」（月〜金曜・午前８時）は１９日、昨年１１月に肝内胆管がんのため亡くなった直木賞作家の伊集院静さん（享年７３）のお別れの会が１８日、東京・東京会館で開かれたことを放送。出席したフリーアナウンサー・みのもんた（７９）の姿が反響を呼んでいる。伊集院さんは１９８１年に作家デビューし、９２年に「受け月」で第１０７回直木賞を受賞。昨年１０月に肝内胆管がんの治療のために執筆活動の休