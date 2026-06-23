大分県佐伯市で6月、道に迷っていた高齢者を保護した2人に警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】高齢者を保護した男女2人に警察から感謝状大分 感謝状が贈られたのは、佐伯市の団体職員・汐月泰雅さん（25）と佐伯市の会社員・野々下美紀さん（48）です。 汐月さんは6月8日夕方、佐伯市宇目の駐車場で、70代女性を発見しました。当時、女性は雨に濡れていたため、汐月さんは自分の服を着せて保護し、警察に連絡した