KKdayは、日本航空（JAL）のマイルを体験に交換できるサービス「マイルde体験」に、日本国内の旅ナカ商品の提供を開始した。JALウェブサイトの「マイルde体験」上で、Klookが提供する商品の空き状況の確認から予約の確保までリアルタイムで連携し、マイルを交換できる。のぼりべつくま牧場や成田ゆめ牧場、御料鶴タワー、美ら海水族館などの入場チケットなどが含まれている。必要マイル数は300マイルから。KKdayは、世界92か国550