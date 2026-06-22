エースコックは6月22日、「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」(希望小売価格348円/税抜)を全国で発売した。「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」(希望小売価格348円/税抜)1983年発売のロングセラー「わかめラーメン」から、最大の特長である「わかめ素材」にこだわった、ボリューム感抜群の新商品が登場した。具材には、おなじみの「葉」わかめ、コリコリ食感の「茎」わかめを使用。スープは、いりこや鰹の