エースコック「わかめラーメン」に超大盛り「わかめオールスター」が登場 - 根から葉までわかめをまるごと味わう
エースコックは6月22日、「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」(希望小売価格348円/税抜)を全国で発売した。
「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」(希望小売価格348円/税抜)
1983年発売のロングセラー「わかめラーメン」から、最大の特長である「わかめ素材」にこだわった、ボリューム感抜群の新商品が登場した。具材には、おなじみの「葉」わかめ、コリコリ食感の「茎」わかめを使用。スープは、いりこや鰹のだしに牡蠣の旨みを加えた、わかめと相性の良い魚介ベースのしょうゆ味。めかぶパウダー入りのふりかけを加えることで、具材のわかめや茎わかめと共により一層わかめの風味を楽しむことができる。わかめの根から葉までを、これ一杯で手軽に味わえる、オールスター仕様の一杯。
「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」(希望小売価格348円/税抜)
1983年発売のロングセラー「わかめラーメン」から、最大の特長である「わかめ素材」にこだわった、ボリューム感抜群の新商品が登場した。具材には、おなじみの「葉」わかめ、コリコリ食感の「茎」わかめを使用。スープは、いりこや鰹のだしに牡蠣の旨みを加えた、わかめと相性の良い魚介ベースのしょうゆ味。めかぶパウダー入りのふりかけを加えることで、具材のわかめや茎わかめと共により一層わかめの風味を楽しむことができる。わかめの根から葉までを、これ一杯で手軽に味わえる、オールスター仕様の一杯。