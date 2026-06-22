Uber Eats Japanと瀬戸内市による包括連携協定の締結式が6月17日、岡山県・瀬戸内市役所において挙行された。地域活性化の推進に力を入れるUber Eats Japanと、地域の発展及び住民の暮らし向上を目指す瀬戸内市それぞれの想いがマッチングし、今回の連携協定締結に発展した形だ。包括連携協定締結式後に参加した左から瀬戸内市の青砥良定氏、平井聡氏、黒石健太郎市長、Uber Eats Japanの二之宮裕子氏、山田佳代子氏、牛島一英氏本