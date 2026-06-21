既にデビューから9年目となるXC404週間に渡ってレポートしてきたボルボXC60、V60。車両を返却した2日後、偶然にもXC40の試乗会に参加する機会があったので、ボルボのレポートを続けることにした。【画像】日本で一番売れているボルボSUV！『XC40』全38枚2018年に欧州カー・オブ・ザ・イヤーを初受賞し、日本では前年のXC60に続き、ボルボとして2年連続でカー・オブ・ザ・イヤー受賞となったXC40。既に9年目となっているが、元々