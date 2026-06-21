「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時キックオフとなる。東京・渋谷に等身大の森保一監督のフィギュアが設置され、「激似」だとして話題になっている。【写真】マジでそっくり！森保一監督の等身大フィギュア設置されているのは東京・渋谷のMIYASHITA PARK。この日は会場でパブリックビューイングが開催されることもあり、日本代表のユニホームを着たサポーターたち