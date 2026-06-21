先祖代々受け継いできた土地や財産が、見ず知らずの「前妻の子」に渡ってしまうのではないか──。そんな不安を抱える女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられました。相談者は家督を継ぐ立場にある「跡取り娘」。離婚歴のある男性を婿養子に迎えましたが、夫には前妻との間に子どもがおり、現在は前妻が引き取って育てているといいます。夫は今も養育費を支払っていますが、相談者が気になっているのは、将来の相続です。夫が