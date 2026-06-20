飼い主さんがお名前を呼んでも、全く動こうとせずに無視しているワンコ。ところが、ある独特な呼び方をした途端に、素直にそばに来てくれて…？投稿は記事執筆時点で62万9000回再生を突破し、「吹いたｗ」「どういうことやねんw」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。 【動画：名前を呼んでも無視する犬→一瞬で呼び寄せる方法が…まさかの『独特すぎる呼び方』】 名前を呼んでも来ないワンコ TikTokアカウント「