2026年6月11日に開幕した「FIFAワールドカップ2026」。カナダ・メキシコ・アメリカの3カ国で共同開催されており、連日大盛り上がり。文化放送（FM91.6・AM1134）では6月15日から、「文化放送スポーツスペシャルFIFAワールドカップ2026実況中継」と題して、サッカー日本代表が出場する全試合を地上波ラジオで実況中継しています。期間限定で聞き逃し配信も特別番組では、実況アナウンサーの文化放送アナウンサー陣とともに、解説