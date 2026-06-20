「なつかしい」（参加者） 電源が入らなくなった昔の携帯電話を再起動させ、思い出の写真などを見るイベントが、20日、熊本市のサクラマチクマモトで開かれました。このイベントは大手通信キャリアのKDDIが企画したもので、充電ができなくなり電源が入らなくなった携帯電話を専用の機械で復活させます。しばらく見ることのできなかった思い出の写真を12年ぶりに見たという参加者は当時の写真を懐かしみ2枚を現像しました。 「こ