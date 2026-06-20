2026年で10周年を迎える業界NO.1パチンコ・パチスロYouTubeチャンネル『スロパチステーション』（チャンネル登録者数192万人）、そして関連チャンネルの『すろぱちすてぇしょん』（チャンネル登録者数112万人）と『Slopachi Station』（チャンネル登録者数39万人）を完全網羅する公式MOOK『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』が、2026年7月7日（火）に発売されることが決定した。(C)ZIZAI／双葉社