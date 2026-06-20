【モデルプレス＝2026/06/20】ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日スタート／毎週土曜よる11時〜）より、撮影現場オフショットとクランクインコメントが到着した。【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前◆深田竜生、主演ドラマクランクイン本作は、ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田が連続ドラマ単独初主演し、