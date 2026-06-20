ACEes深田竜生＆浮所飛貴、クランクインから息ぴったり「鼻筋がすごくきれいなことに気づきました」と意外な発見も【夏色の雲が恋と嵐をまきおこす】
【モデルプレス＝2026/06/20】ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日スタート／毎週土曜よる11時〜）より、撮影現場オフショットとクランクインコメントが到着した。
【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前
本作は、ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田が連続ドラマ単独初主演し、メンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、この夏最高にキュンがあふれるさわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。記念すべき撮影初日は、物語の舞台となる武宮家のセットから収録がスタート。主人公・武宮夏輝を演じる深田はスタッフから紹介されると「よろしくお願いします！頑張ります！」と元気いっぱいにあいさつし、現場は拍手に包まれた。その後、夏輝の家庭教師となる大学生・小早川蒼汰を演じる浮所もクランクイン。ドラマでの共演は今回が初めてだが、普段から同じグループで活動している2人。お互いをよく知る2人ならではの、初日から息ぴったりの演技を見せて、撮影は和やか、かつスムーズに進行した。
初主演作がクランクインした感想を尋ねると、深田は「“ついに始まったー！”と思いました」と喜びをかみしめながら「皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！」とはじけるような笑顔で現場のムードを報告した。一方の浮所も「温かい現場だなと思いました！」とキャスト＆スタッフへの感謝を語り、「以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフも多くて…ちょっとでも成長した姿を見せられたら」と意気込みを打ち明けた。
お互いの演技の印象について聞くと、深田は「さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮！普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました」と、普段の姿とは違う“蒼汰”としての存在感をかもし出す浮所に感心しきり。浮所もまた「深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました」とその表現力をたたえつつ「こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）」と意外な発見を明かした。
この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろい。家族キャストがそろったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気に包まれた。さらに、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔があふれていた。本作は現在も快調に撮影進行中で、今後も新キャストの発表が続く予定となっている。
受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田）は、家庭教師としてやって来た姉・莉緒（田辺桃子）のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）のことが、なぜか気になってしまう。そんな夏輝の淡い恋心とひと夏の成長を、家族や近所の人々との温かい交流の中であざやかに描写。抜けるような青空と湧き上がる白い雲の下、キュンな思いがスパークリングのようにはじける、夏にぴったりな青春ホームドラマ・ラブコメディー。物語の舞台となる“武宮家”のメンバーである田辺、羽田、井上、有楽（サモエド）に続いて“ご近所さん＆料理教室仲間”を演じる濱田マリ、田口浩正、原沙知絵ら豪華共演陣が発表されている。（modelpress編集部）
【武宮夏輝（たけみや・なつき）役】
高校3年生。3ヶ月つきあった彼女にフラれたばかり。模試の成績がヒドイ上に志望校も決めておらず、次回の模試で結果が悪かったら大学受験をあきらめるよう父から言い渡されてしまう。そんな夏輝を見かねた姉のはからいで、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰に家庭教師をしてもらうことに。最初は蒼汰のことをいけ好かないヤツだと思っていたが、距離が縮まるうち、どんどん気になる存在に。
― クランクインした感想をお聞かせください。
「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから1ヶ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！
― 武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか。
すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。
― 浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください。
浮所くんの芝居は映像作品などで見たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました。ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。
【小早川蒼汰（こばやかわ・そうた）役】
夏輝の姉と同じ大学の建築学科に通うボーイフレンド。“橋マニア”で世界の橋に詳しく、将来は橋の建設に携わるのが夢。アルバイトで小学生の家庭教師を務めた経験があり、わかりやすく教えるのが得意。夏輝に数学を教えることを了承するが、問題が解けたときに頭をナデナデするなど、ついつい小学生のような接し方をしてしまう。武宮家の家族とはすっかり仲良くなり、ご近所さん達とも打ち解けていく。成績優秀で、性格はやさしく穏やか。非のうちどころがないイケメンだが、実は犬が苦手。
― クランクインした感想をお聞かせください。
温かい現場だなと思いました！以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。
― 武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか。
“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。
― 深田さんとお芝居してみての感想を教えてください。
深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。
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【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前
◆深田竜生、主演ドラマクランクイン
本作は、ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田が連続ドラマ単独初主演し、メンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、この夏最高にキュンがあふれるさわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。記念すべき撮影初日は、物語の舞台となる武宮家のセットから収録がスタート。主人公・武宮夏輝を演じる深田はスタッフから紹介されると「よろしくお願いします！頑張ります！」と元気いっぱいにあいさつし、現場は拍手に包まれた。その後、夏輝の家庭教師となる大学生・小早川蒼汰を演じる浮所もクランクイン。ドラマでの共演は今回が初めてだが、普段から同じグループで活動している2人。お互いをよく知る2人ならではの、初日から息ぴったりの演技を見せて、撮影は和やか、かつスムーズに進行した。
◆浮所飛貴、深田竜生のきれいな鼻筋に気付く
お互いの演技の印象について聞くと、深田は「さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮！普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました」と、普段の姿とは違う“蒼汰”としての存在感をかもし出す浮所に感心しきり。浮所もまた「深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました」とその表現力をたたえつつ「こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）」と意外な発見を明かした。
この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろい。家族キャストがそろったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気に包まれた。さらに、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔があふれていた。本作は現在も快調に撮影進行中で、今後も新キャストの発表が続く予定となっている。
◆深田竜生＆浮所飛貴出演「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」
受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田）は、家庭教師としてやって来た姉・莉緒（田辺桃子）のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）のことが、なぜか気になってしまう。そんな夏輝の淡い恋心とひと夏の成長を、家族や近所の人々との温かい交流の中であざやかに描写。抜けるような青空と湧き上がる白い雲の下、キュンな思いがスパークリングのようにはじける、夏にぴったりな青春ホームドラマ・ラブコメディー。物語の舞台となる“武宮家”のメンバーである田辺、羽田、井上、有楽（サモエド）に続いて“ご近所さん＆料理教室仲間”を演じる濱田マリ、田口浩正、原沙知絵ら豪華共演陣が発表されている。（modelpress編集部）
◆深田竜生コメント
【武宮夏輝（たけみや・なつき）役】
高校3年生。3ヶ月つきあった彼女にフラれたばかり。模試の成績がヒドイ上に志望校も決めておらず、次回の模試で結果が悪かったら大学受験をあきらめるよう父から言い渡されてしまう。そんな夏輝を見かねた姉のはからいで、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰に家庭教師をしてもらうことに。最初は蒼汰のことをいけ好かないヤツだと思っていたが、距離が縮まるうち、どんどん気になる存在に。
― クランクインした感想をお聞かせください。
「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから1ヶ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！
― 武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか。
すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。
― 浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください。
浮所くんの芝居は映像作品などで見たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました。ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。
◆浮所飛貴コメント
【小早川蒼汰（こばやかわ・そうた）役】
夏輝の姉と同じ大学の建築学科に通うボーイフレンド。“橋マニア”で世界の橋に詳しく、将来は橋の建設に携わるのが夢。アルバイトで小学生の家庭教師を務めた経験があり、わかりやすく教えるのが得意。夏輝に数学を教えることを了承するが、問題が解けたときに頭をナデナデするなど、ついつい小学生のような接し方をしてしまう。武宮家の家族とはすっかり仲良くなり、ご近所さん達とも打ち解けていく。成績優秀で、性格はやさしく穏やか。非のうちどころがないイケメンだが、実は犬が苦手。
― クランクインした感想をお聞かせください。
温かい現場だなと思いました！以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。
― 武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか。
“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。
― 深田さんとお芝居してみての感想を教えてください。
深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。
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