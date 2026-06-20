今日20日(土)は、九州から関東、北陸にかけて雨や雷雨で、降り方が強まることもあるでしょう。局地的に、道路が冠水するような激しい雨が降りそうです。低気圧が日本海へ南から湿った空気今日20日は、低気圧が日本海へ進んできて、前線が本州付近に延びるでしょう。低気圧や前線に向かうように、南から暖かく湿った空気が流れ込みます。九州と中国、四国、近畿、東海、北陸3県にかけて、すでに日本海側を中心に広く雨が降ってい