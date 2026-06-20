バラエティー番組の人気者としてもてはやされたのも今は昔、である。

【写真を見る】「胸をわしづかみにされ…」 女性から性被害を告発されたボビー・オロゴン容疑者

所属事務所との金銭トラブルに、妻への暴行での逮捕、詐欺まがいの音楽イベント……。すっかりお騒がせタレントとなったボビー・オロゴンこと近田（こんだ）ボビー（60）が、今度は卑劣な行為で逮捕された。

「6月14日、千葉県警捜査1課は不同意性交容疑でボビーを逮捕しました。今年4月21日の午後4時から6時ごろ、千葉県内の民家で知人女性の下半身を触るなどした疑いです」

と、県警担当記者が語る。

「女性とボビーの二人は知人同士で、結婚も交際もしていません。マッチングアプリで会ったとか、ボビーが誰かに女性を性的な目的でアテンドしてもらったわけでもない。あくまで、知人関係です。これまで二人のあいだにトラブルはありませんでした」（同）

にもかかわらず、女性は突然、被害に遭った。事件翌日、彼女が警察に通報したことで逮捕に至ったのだ。

「当人は性的暴行について“事実はまったく違います”と否認しています。仮にボビーの言い分が正しかったとしても、以後のタレント生命や、さまざまな肩書での活動は絶望的です」（同）

ボビー容疑者の今後について所属事務所に尋ねると、

「まだ本人と面会できておらず、事件の経緯も本人の意向も把握できておりません。確認でき次第、なんらかのアナウンスをしたいと考えております」

とのこと。被害女性が誰かも分かっていないという。

後ろからわしづかみ

ナイジェリア出身のボビー容疑者は2007年に日本国籍を取得。格闘家や投資家として活動し、貿易会社の役員にも就いているが、

「彼がモラルの欠如した人間なのは、間違いありません」

言葉に力を込めてそう語るのは、製造販売会社のオーナー、Aさん。ボビー容疑者が旗振り役を務めた音楽イベントの被害者だ。本誌（「週刊新潮」）は昨年6月19日号でこの一件を報じている。

あらためて、彼女に話を聞いた。

「私は、知人を介して知り合ったボビーの仲間から、音楽イベント『アフロジャム フェスティバル 2025』への出資を求められ、会社の資金1700万円超を出しました。が、出演アーティストとの交渉やイベント会場の手配など全てがデタラメで、イベントは破綻しました」

出資金はだまし取られた格好となり、いまはボビー容疑者を含む主催者側への損害賠償請求の準備を進めている。

「実は、イベントの破綻が確定する前、彼から度重なるセクハラを受けていました。会議室でのミーティング中や打ち合わせを兼ねた食事中に、参加者から見えないよう体を寄せてきて、肘で胸をつついたりボディタッチをしてくるんです」

出資した手前、キレたりして関係が拗れては困る。

「だから必死に耐えていたのですが、ある日、ミーティングが終わって会議室を出る際、突然後ろから右胸をわしづかみにされ、2〜3回もまれました。さすがにこのときは腕をはねのけ、にらみつけた。すると彼はニヤッとして無言でその場を去り、何食わぬ顔で他の参加者と話をし始めました」

「身の毛がよだつ思いと猛烈な怒りが」

セクハラ被害はAさんだけでなく、同社の女性社長にも及んだ。

「ボビーは“美人と一緒に仕事ができてうれしい”などと言いながら社長の頬をなでていました。首回りから鎖骨の下あたりをサッと触ったりもする。彼女は我慢できなくなり、ミーティングへの参加をやめてしまいました。私たちが受けた仕打ちを思い返すたび、身の毛がよだつ思いと猛烈な怒りがよみがえってきます」

そして、こうも明かす。

「ボビーがテレビなどで見せる、目を大きく見開いたコミカルな表情。あれはすべて演技、作りものです。ミーティングやセクハラをしているときに見開くことはありませんでした」

逮捕後の取調べでは、どんな表情をしているのか。

「週刊新潮」2026年6月25日号 掲載