国内外の有名メーカー製品から、自社ブランドまで幅広く取り扱うカスタムジャパンは、全国のバイク販売店の90％以上が会員という大規模な流通ネットワークを持つ大阪発の企業だ。 そんな同社から小型で軽量ながらも、微風から超強力な風力までを可能にしたエアダスターが登場したので、さっそくテストしてみた。 女性や子どもでも使えるコンパクトさ 4種類あるノズルの着脱もワンタッチで