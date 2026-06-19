国内外の有名メーカー製品から、自社ブランドまで幅広く取り扱うカスタムジャパンは、全国のバイク販売店の90％以上が会員という大規模な流通ネットワークを持つ大阪発の企業だ。

そんな同社から小型で軽量ながらも、微風から超強力な風力までを可能にしたエアダスターが登場したので、さっそくテストしてみた。

女性や子どもでも使えるコンパクトさ

4種類あるノズルの着脱もワンタッチで簡単。

メタリックなシルバーの輝きを放つ本体は、縦約145mm、横約52mmと大きからず、小さからずの程よいサイズ感。重量も約271gと女性や小学生でも充分に扱える重さだ。

付属品は本体と４つの形状の異なるノズル、充電用USBケーブル（Type-C）、収納袋、ストラップ。これらを全て収納袋に入れてもたいして嵩張らないのがいい。

ノズルと本体を入れても普段持ち運べるサイズ感だ。

シンプルで簡単な操作

本体の操作は非常に簡単。ちょうど人差し指が当たるトリガーボタンを長押しすると左側のLEDランプがグリーンに点灯するので、あとは親指部にあるダイアルを右に回せばノズルから風が出始める。

このダイアルを右に回すと風が出始める。

LEDが点灯したオンの状態で、もう一度人差し指のボタンを押すと、ノズルの中央にあるLEDの照明が点いて対象物を照らしてくれる。もう一度押すと照明は消える。

暗い場所や細かい部分でこのLEDが威力を発揮する。

操作はたったこれだけなので、大人から子供まで誰でも扱えるだろう。

このエアダスターがすごいのはその風量調節の幅の広さ。風量調節はダイアル式の無段階で、その用途に合わせて好みに調節できるのが利点だ。

精密部品に当てても影響のない微風から、最大風速35m/s（満充電時の最高モード）という大型台風並みの風速まで幅広い風量を調節できるのだ。

作動音は電車の車内程度の70dBから、最大だと電車が通るときのガード下ほどである100dBほどが発生するので、最大で使う場合は、ややシーンを選ぶ必要があるかもしれない。

その使い方はユーザー次第で多岐にわたる

このエアダスターはかなり、いろいろな用途に使えそうだ。

まず筆者が試したのは、パソコンのキーボードに溜まった埃の除去。先端が10mmほどのノズルで、キーボードや接続ポート、熱の排気ポートなどに当てるとあっという間にクリーンに。

また1眼レフカメラのミラー部分や、レンズ内にも風を当てるとキレイにチリを飛ばすことができた。

特にカメラの場合は、LEDの照明が奥まで届いて内部が見えるのでありがたかった。

次にバイクの洗車。バイクを水洗いした後に本来ならタオルで水分を拭き取るところだが、このエアダスターを当ててみたところ、みるみるうちに水滴が弾き飛んだ。

とくに空冷エンジンのフィンの隙間や、スパークプラグ周辺など手や指の届きにくい場所が有効で、こういった場所をすぐに乾かせるということは、後々錆びの影響の抑制につながる。

ただ最大風力での連続作動時間は約15分なので、タンクやシートといった大きくて平らな面はタオルなどを併用するのがいいだろう。また最大風力だと約100dBという大音量のため静かな住宅地では少々気を使う必要がある。

もちろん最大風力ではなく、約70％ぐらいの風力でもエンジン回りの水滴を飛ばすには充分だった。

ついでに自宅の車庫に溜まっていた落ち葉や玄関の砂やホコリ、さらには車のダッシュボードの奥など、手の届きにくい場所に溜まったホコリなども、どんどん吹き飛ばしてくれるので非常にストレスフリー。これはかなり気持ちがいい。

車のダッシュボードの奥など手の届きにくい部分まですっきり。

次に普段キャンプで使っているエアマットに丸形ノズルを装着して、吹き込み口から空気を入れてみたところ、わずか5秒でパンパンに。通常なら自分の息で3分ほどかかるので、これは驚きだ。

今回はテストしていないが、焚き火を起こす際にも使えそうだ。焚き火の場合は大きな風力と言うよりも細くピンポイントで風を送りたいので、細いノズルにすればかなり効果的だろう。

これだけ使えてリーズナブルな価格帯

軽量でコンパクトながらあらゆるシーンで活躍するこのエアダスター。

今回テストしたシーン以外でも浮き輪やゴムボート、ボールなどの空気入れ、塗装などでホコリを除去したいシーン、木工や鉄工の削り粉の除去などなど、日常生活、DIY、バイク、車、キャンプ、レジャーまで、1台あればあらゆるシーンで活躍することを実感した。

携帯性抜群でこんなに使えるエアダスターだが、価格は7,480円 （税込）とかなりリーズナブル。

アナタのご家庭にもこの超絶便利なエアダスターを１台いかがだろうか。

製品仕様

価格：7,480円 （税込）

重量：271g

材質本体：ABS+シリコン／付属品：ABS

セット内容・付属品

本体×1／ノズル×4／充電ケーブル×1／収納袋×1／ストラップ×1

商品サイズ：145×52×37mm

電源：7.4V/4000mAh(リチウムイオンバッテリー)

充電時間：約4.5H

充電電流：2A±10%

充電用ケーブル：USB AtoC(ケーブル長約80cm)

USBタイプ：5V/2A TPYE-C

定格電圧：7.4V

入力：5V 2A

最大出力(W)：180W±10%

モーター回転速度(rpm)：22,000～130,000rpm/min

風速(m/s)：無段階ダイヤル調整 最小＞5m/s～最大＞35m/s

連続作動時間：15分

使用環境温度：-20℃～70℃

動作音：70～100dB

付属ノズル：4タイプ

（編集協力：株式会社カスタムジャパン）