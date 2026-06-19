稲葉さんのソロライブ2024年8月 2026年9月、津山市出身で人気ロックバンド「B’z」のボーカル・稲葉浩志さんのソロライブが2年ぶりに開かれます。全国から訪れるファンをおもてなしするプロジェクトが19日、始動しました。 2026年9月22日と23日、津山市の津山文化センターで開かれる稲葉さんのソロライブに向け、地元の若手経済人らが実行委員会を立ち上げました。 プロジェクトの企画や運営は民間主導