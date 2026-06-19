東京ディズニーリゾート パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の2階にある「味処 季布や」にて、夏季限定のおすすめコース「季焔（きえん）」が提供されています。ふっくらとした艶、香ばしい皮目、凝縮した旨みを引き出す炭火焼きの技法”原始焼き”で仕上げるメイン料理をはじめ、夏の味覚を存分に堪能できる特別なコース。さっそく紹介していきます☆ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「味処 季布や」おすすめコ