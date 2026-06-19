今月、南陽市に住む６０代の男性が現金５０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、今月１０日、南陽市に住む６０代の男性のスマートフォンに「＋」から始まる電話番号から着信がありました。 ＮＴＴをかたる自動音声が流れたあと、電話に出た男から「あなたの携帯電話が別口で不正に契約されています」「大阪府警につなぐので被害届を出してください」などと言われ、電話を「大阪府警のウエダ