今月、南陽市に住む６０代の男性が現金５０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。

警察によりますと、今月１０日、南陽市に住む６０代の男性のスマートフォンに「＋」から始まる電話番号から着信がありました。

ＮＴＴをかたる自動音声が流れたあと、電話に出た男から「あなたの携帯電話が別口で不正に契約されています」「大阪府警につなぐので被害届を出してください」などと言われ、電話を「大阪府警のウエダ」を名乗る男につながれました。

ウエダからは「携帯電話の不正契約でガサ入れしたら、あなたの名義の銀行口座に６８０万円が入れられていることがわかり、あなたに疑いがかかっている」「あなたの身の潔白を証明するため銀行口座を調べるので教えてくれ」などと言われ、男性は銀行口座情報や残高を教えました。

■翌日...

すると翌日、ウエダから「銀行口座を調べるので、管理口座に５０万円振り込んでください」などと言われ、無実を証明するため、指定された口座に現金５０万円を振り込みました。

しかし、その後連絡が取れなくなったことで男性は被害に気付いたということです。

この被害は、犯人が警察官や検察官などを装って金銭を要求する、『ニセ警察詐欺』という手口の特殊詐欺です。

警察では、警察官がビデオ通話で警察手帳や令状を見せることはない、警察官が国際電話で電話をかけたり現金を要求することもないと断言し、電話でお金の話が出たら一度電話を切り、家族や警察に相談するよう呼びかけています。