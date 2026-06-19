日常生活から仕事まで、私たちがAIに「丸投げ」してしまう場面は着実に増えている。企画書の作成、メールの返信文、スケジュール管理、さらには恋愛相談……。自分では解決できない悩みも、もっともらしい言葉で瞬時に答えを出してくれる。しかし、AIの答えを正解だと思い込んでしまったとき、取り返しのつかない事態に発展することも。今回は、AIに相手の気持ちを読むことまで丸投げした結果、大切な人間関係を壊してしまった2人