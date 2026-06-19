サンエーが反落。大和証券は１８日、同社株のレーティングを５段階で最上位の「１（買い）」から２番目の「２（アウトパフォーム）」に引き下げた。目標株価は３５５０円（従来３４００円）とした。レーティングは、現在の株価水準や投資先行局面が続くことを考慮した。同社は沖縄最大手の小売り企業で総合スーパーや外食などを展開。２６年２月期の連結営業利益は前の期比０．９％増だった