中国南西部の四川省成都税関の統計によると、今年1〜5月、中国西部12の省・自治区・直轄市の物品貿易額は前年同期比18．5％増の2兆600億元（約48兆9000億円）に達し、6カ月連続で2桁成長を示し、規模としては過去同期の最高を記録しました。うち輸出は同16．6％増の1兆3000億元（約31兆円）、輸入は同22％増の7596億7000万元（約18兆円）でした。また同期間において、全国の貿易成長に対する貢献度は11．7％に達しました。1〜5月、