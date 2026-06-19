北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党総務部長は18日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、カナダで開かれた先進7カ国（G7）首脳会議（サミット）の首脳声明が北朝鮮の非核化を求めたことに強く反発した。談話では「世界の平和と安全、国際核拡散防止体制を破壊する主犯であるG7」と断じ、西側諸国こそ国際秩序を損なっているとの主張を前面に押し出した。金氏は「『非核化』は時代性を完全に失った」と改めて主張し、北朝