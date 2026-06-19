スクートとソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」とのコラボレーションする。6月30日から9月13日まで、エアバスA321neoとボーイング787型機計2機の特別仕様機にスパイダーマンデザインの特製ヘッドレストカバーを設置し、機内では映画の楽曲を放送する。機内で商品を購入した人には、フライトタグや折りたたみ式エコバッグなどの限定オリジナルグッズもプレゼントする。初便